集資用途方面，約60%用於研發及商業化核心產品及主要產品；約15%用於公司其他管線候選藥物；約15%用於支付公司新生產及研發設施的租賃款項、購買設備等；約10%用於營運資金及一般用途。

根據初步招股資料，康諾亞於2016年成立，主研自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。公司現時產品管線中有9種候選藥物，其核心產品為CM310，針對治療多種過敏性疾病，包括皮炎、哮喘、慢性鼻竇炎伴鼻息肉，以及潛在慢性阻塞性肺病(COPD)。

核心產品CM310研發進度方面，針對中重度皮炎，公司將於明年上半年啟動III期實驗，擬後年向國家藥監局提交NDA；針對慢性鼻竇炎方面，擬於明年啟動III期實驗。針對哮喘的實驗，則與石藥集團（1093）進行合作。

初步資料顯示，康諾亞前期投資者包括高瓴資本、漢康資本、博裕資本、聯想控股（3396）旗下投資公司聯想之星、三正健康投資、禮來（LAV）等。公司今年3月剛完成C輪融資，涉及1.3億美元。