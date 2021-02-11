蔡偉榮表示，估計2021年本港全年集資額達3500億元，換言之下半年逾1500億元，預算偏向保守。蔡偉榮亦指，對下半年本港IPO整體樂觀，但保守有數項原因，包括憂慮市場對龐大投資額的承受力、寬鬆政策期限、部分IPO今年未必能上市及其他外來因素。

另外，報告公布本港上半年IPO的首日回報比率，表現良好的板塊有生物科技與健康（53%）、科技、傳媒和通信（30%）及交通和物流（3%），之後的板塊均為負百分比，包括金融（-3%）及工業（-9%）。新股上半年首日破發亦按年少5個百分點至41%。

IPO數量方面，上半年本港只有45隻新股，較去年跌24%；籌資額達2108億元，按年升127%。籌資額創10年新高，安永審計服務合夥人賴耘峯指，主要受益於中概股回歸及近年港交所對IPO制度進行的改革。

報告亦顯示，上半年只有1間海外企業在港上市，較去年同期10間大幅下跌。蔡偉榮指，全世界只有美國、倫敦較多海外企業上市，大部分在企業當地上市。