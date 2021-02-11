證監會指出，於2006年至2018年10月期間，由於該行前台系統存在設計缺陷，德意志證券向持有尚未可買賣紅股的主要經紀業務客戶發出錯誤的定期結單。結單錯誤顯示，其持有的上市公司紅股自除權日起便已完成配發，並且可供買賣。但實際上，其紅股至配發日才可進行買賣。

調查顯示，其中一名主要經紀業務客戶疑似根據錯誤結單，於2018年7月超賣（oversold）3家香港上市公司所發行的紅股。德意志證券於同月發現，曾向該客戶發出錯誤的結單，並於其後1個月得悉錯誤系由系統設計缺陷所引致。但該行直至2019年2月完成內部調查後，才向證監會匯報缺失。

根據紀律行動聲明，期內共有34家德意志證券的主要經紀業務客戶收到錯誤結單；75名主要經紀業務客戶相當可能於2011年至2017年收到錯誤結單；且2011年前的數據已無法追溯。

證監會認為，德意志證券的上述缺失違反了《操守準則》，該會於決定採取處分時，已考慮到所有相關情況，包括此缺失持續12年；該行採取的補救行動等。