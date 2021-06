該項抽獎活動將於7月1日至8月31日連續62日每天進行。連同增加的獎品名額,新地每日將送出112份豐富獎品,共接近7000份獎品,總值超過1000萬元。大抽獎設有公眾和員工兩部份,所有合資格的新地或旗下公司員工共逾3.4萬名均可參加員工抽獎部份,公眾及員工部份的獎品及名額相同。

此外,合資格的The Point by SHKP商場綜合會員計劃會員,將可以獲多一個抽獎名額,即共有兩個抽獎名額,中獎機會倍增。尚未是The Point by SHKP 會員的市民,可先免費登記成為The Point by SHKP會員才參加抽獎,增加中獎機會。

有關抽獎計劃可供年滿18歳及在登記當天已在港接種兩劑新冠疫苗的香港永久性居民參與,登記期由6月25日早上9時至8月31日中午12時止,在活動網站https://daydaydraw.shkp.com登記,或到新地旗下23家指定商場之顧客服務中心,由職員協助進行網上登記。活動網站將於6月25日早上9時開始運作。

獎品方面,酒店餐飲現金劵作為獎品的名額,由總共1240份倍增至2480份,得獎者可於新地旗下酒店著名餐廳憑券消費,包括麗思卡爾頓酒店的Tosca di Angelo、天龍軒,四季酒店的Caprice、龍景軒,帝苑酒店的Sabatini意大利餐廳、東來順、四季菊日本餐廳、帝苑餅店等。