該項抽獎活動將於7月1日至8月31日連續62日每天進行。連同增加的獎品名額，新地每日將送出112份豐富獎品，共接近7000份獎品，總值超過1000萬元。大抽獎設有公眾和員工兩部份，所有合資格的新地或旗下公司員工共逾3.4萬名均可參加員工抽獎部份，公眾及員工部份的獎品及名額相同。

此外，合資格的The Point by SHKP商場綜合會員計劃會員，將可以獲多一個抽獎名額，即共有兩個抽獎名額，中獎機會倍增。尚未是The Point by SHKP 會員的市民，可先免費登記成為The Point by SHKP會員才參加抽獎，增加中獎機會。

有關抽獎計劃可供年滿18歳及在登記當天已在港接種兩劑新冠疫苗的香港永久性居民參與，登記期由6月25日早上9時至8月31日中午12時止，在活動網站https://daydaydraw.shkp.com登記，或到新地旗下23家指定商場之顧客服務中心，由職員協助進行網上登記。活動網站將於6月25日早上9時開始運作。

獎品方面，酒店餐飲現金劵作為獎品的名額，由總共1240份倍增至2480份，得獎者可於新地旗下酒店著名餐廳憑券消費，包括麗思卡爾頓酒店的Tosca di Angelo、天龍軒，四季酒店的Caprice、龍景軒，帝苑酒店的Sabatini意大利餐廳、東來順、四季菊日本餐廳、帝苑餅店等。