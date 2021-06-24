通訊局裁定鳳凰衛視逾三年改動股權結構違規 發出勸諭
文章日期：2021年6月24日 18:49
通訊局裁定，非本地電視持牌機構鳳凰衛視，在未經其批准的情況下，由2018年7月18日至2021年3月24日及由2018年8月22日至今年3月24日期間改動其股權結構，因而違反其非本地電視牌照條件第10.1條的規定。經考慮上述個案的情況及違規的性質、持續時間和嚴重程度後，通訊局決定向鳳凰衛視發出勸諭，敦促它嚴格遵守相關牌照條件。
另其亦裁定，非本地電視節目服務（非本地電視）持牌機構華納媒體在未經該局的批准下，於去年12月16日至今年3月15日期間，改動節目頻道編排，因而違反其非本地電視牌照條件第10.1條的規定。經考慮上述個案的情況及違規的性質、持續時間和嚴重程度後，通訊局決定向華納媒體發出強烈勸諭，敦促它嚴格遵守相關牌照條件。
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