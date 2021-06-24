通訊局裁定，非本地電視持牌機構鳳凰衛視，在未經其批准的情況下，由2018年7月18日至2021年3月24日及由2018年8月22日至今年3月24日期間改動其股權結構，因而違反其非本地電視牌照條件第10.1條的規定。經考慮上述個案的情況及違規的性質、持續時間和嚴重程度後，通訊局決定向鳳凰衛視發出勸諭，敦促它嚴格遵守相關牌照條件。