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澳門居民投資香港股債市值達1395億澳門元

文章日期：2021年6月24日 18:30

澳門金融管理局發布最新統計顯示，截至2020年12月31日，澳門居民，包括個人、政府及其他法人，但不含澳門政府的外匯儲備，共持有由境外無關連實體發行的證券投資，以當天市價計算為10250億元（澳門元，下同），較2019年底有11.3%升幅。

澳門居民投資於內地實體發行的證券（包括在內地以外交易所上市的證券）繼續處於領先位置，佔澳門居民境外證券投資的36.6%，市值達3753億元，較2019年底增加4.1%；當中，投資在股權證券、長期債券及短期債券的市值分別為1352億元、2103億元及298億元，依次佔相關投資工具類別的39.1%、33.9% 及51.6%。同時，投資於香港實體發行的證券比重由12.8% 升至13.6%，相關市值上升8.3%至1395億元；其中，股權證券及長期債券的投資市值分別為622億元和536億元。

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