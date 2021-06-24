澳門居民投資於內地實體發行的證券（包括在內地以外交易所上市的證券）繼續處於領先位置，佔澳門居民境外證券投資的36.6%，市值達3753億元，較2019年底增加4.1%；當中，投資在股權證券、長期債券及短期債券的市值分別為1352億元、2103億元及298億元，依次佔相關投資工具類別的39.1%、33.9% 及51.6%。同時，投資於香港實體發行的證券比重由12.8% 升至13.6%，相關市值上升8.3%至1395億元；其中，股權證券及長期債券的投資市值分別為622億元和536億元。

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