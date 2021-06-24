因此，當《蘋果日報》推出會員制，未等到安心事件片段流出的推波助瀾，筆者已急不及待成為會員。付費訂閱計劃一推出，未等到面書上眾多KOL空群而出寫Post，筆者已乖乖課金。後來蘋果推出一次過繳交一年月費的優惠折扣，擔心短期資金流出現問題，又想到無論如何也會支持，幾乎不加思索地又再課金。傳媒行業從來不易經營，特別是日漸式微的紙媒，再加上港人習慣資訊是免費接收的，要他們付出真金白銀來獲取感觀上是免費的東西，難。只有極少數廣告商的支持，幾乎全靠訂戶月費，蘋果能夠艱難地走到今天，已經很不容易了。

金融人看蘋果，職業病發作，也會先看財經版。說實話，即市財經新聞最緊要快，但蘋果怎樣快，似乎也快不過網媒或報價機，因此訂閱多年，會在Trading Hour期間開蘋果App來看財經新聞的次數，寥寥可數。然而，蘋果最精於的，從來都是從新聞中挑選最啜核的部分加以諷刺。我不肯定財經娛樂化是不是由蘋果帶動，但千頌C的《收市閒情》，多年來無數次為平淡的魚缸增添笑料。股榮的財經拆局式的文章，雖然從金融業行內人看，有時或過分將簡單事情複雜化及陰謀化，但對於思考財技背後的深層意義，卻肯定充滿啟發性。

然而，俱往矣。

一間仍有營運資金的上市公司，因戶口被凍結而無法出糧、無法營運，這種終結的方法，未免太唏噓。若果，它是因為被讀者離棄，入不敷支、資不抵債而被逼終結，還可能說是咎由自取。若果，它是被執法部門強行取締，還可以說是轟轟烈烈。現在，只能以這種陰乾的方式自然流逝，強權還可反指沒有打壓新聞自由，是媒體因缺乏營運資金而自行選擇結業。這是大家曾經想像過的結局嗎？

小讀者不會過分美化蘋果。就算沒有讀過傳媒道德等理論，蘋果以煽色腥聞名的揀相及排版，也知道是一件多挑戰、甚至越過底線的事，也因此在初面世時震驚了整個香港報業，陳健康事件更是報業發展史的污點，只是後來看得多，大眾的接受程度越來越高，加上其他報紙爭相仿傚，讀者才逐漸習慣。發起報紙減價戰也是多年來蘋果被詬病的黑歷史之一，利用燒錢策略，間接在當年令多間本身已陷入經營困難的媒體結業；然而在商言商，為了賣紙，金融人倒不覺得有何問題。看看今天內地那堆科網巨擘，美團（3690）在外賣市場又好、阿里（9988）在電商市場又好，誰不是先燒錢趕走對手，再在搶佔市場份額後加價獲利？

蘋果不完美，多次因報道爭議而被當事人告上法庭，但它的存在，卻是反映香港是個容得下不同聲音的象徵；亦是遇上不平事，會有人尋根究底，力圖揭發真相的代名詞。你能想像，沒有了蘋果，遇上了具爭議的政治事件，掌權者喊一聲歸隊，媒體隨即清一色大合奏的場面嗎？再遇上下一宗紅磡站月台鋼筋剪短醜聞，告密者可以向誰「放料」，才會得到事件必定被深究、必定逼得涉事機構或部門調查問責的保證？

世道崩壞，是這幾天聽到最多用來形容蘋果倒下的詞語。或許大家都想像過有這樣一天的來臨，看看強如馬雲，建立了一個如此龐大的電商帝國，今天一樣只落得神隱的下場。馬雲尚且如此，更何況是多年來已成為強權眼中釘的毒果？只是大家心中尚存一絲寄望，覺得我們身處的畢竟是香港，是一個向來有制度、有法治的地方，就算要打壓、要取締，在制度的保護下，不是一個人說了算。告別的時間說來就來，崩壞的感覺亦因此而生。雖然說要戰勝荒謬，首先要接受荒謬的必然性，但官員前後矛盾的荒謬、政策朝令夕改的荒謬、執法部門並非以同一準則去處理案件的荒謬、不合心意就趕盡殺絕的荒謬，也實在未免發生得太頻繁。崩壞速度之快，正好與港人移民的步伐成正比。

朋友圈的崩壞，比社會制度的崩壞，比自由受限、民主倒退的崩壞，影響更直接更痛心。社會的撕裂，不見得在暴力抗爭事件未有再出現而獲得修補，不同政見的人依然難以回復昔日的友誼。疫情前閒話家常的「遲D約食飯」，竟然成為難以實現的憾事，稍一不留神，又發覺好幾個最近一次見面已在疫情前的朋友，已經悄悄離港在他鄉展開新生活。對，離別仍未算多得驚人，但卻不能麻醉太平地說沒有發生，而且正逐步增加著。為何獅子銀行的幾句條款更改，竟會引起社交媒體的一片哄動？只因信任的崩壞，令任何風吹草動，都會觸動到已成驚弓之鳥的香港人的神經，特別是計劃移民中、但尚未實現到的香港人。

堅持、加油，打氣說話不敢說太多，因為對未來的感覺是絕望多於希望。既然崩壞難以逆轉，只希望在心頭仍能守住明辨是非黑白的能力，成為心中尚未崩壞的部分。

心至少一寸未變壞，狂雨降，寒風吹，還有你。共勉之。

羅仕揚

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