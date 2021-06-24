松齡擬擴大輕資產服務 手上借貸額度可資助發展
文章日期：2021年6月24日 18:04
松齡護老集團（1989）在現有院舍模式業務之外，計劃擴大輕資產模式及日間服務。行政總裁兼執行董事陳業強表示， 在租賃銅鑼灣禮頓道1號開發業務方面，在財務預算方面仍在評估中，另開發輕資產業務，料投入不多，但是預期香港有逾100萬名60歲已退休並仍然活躍的長者需求龐大，料有空間聯同業主及物業管理公司擴大服務。集團手上物業資產約有10億元，可供借貸空間未盡用，可供發展業務所需。
他指出，集團租用長城環亞（0583）旗下禮頓道1號1至3樓物業，擬開發甲一級院舍、類似石硤尾松齡樂軒的認知障礙護理項目及元朗形點的高端安老院舍松齡雅苑三種概念，甚至考慮加入日間護理服務，目前未有具體投資預算可供透露。另集團發現越來越多業主想尋求營運商提供優質服務，將物業價值提升的輕資產方案有需求。他們因此在九龍城聯合道開發蔚盈軒，向未要住院舍的長者提供服務式住宅，結合護士站的量度生命表徵服務。將來集團擬建立日間中心及外展服務，輸出服務，料投資不大。
現時因應在港有逾100萬名活躍長者，陳業強估計，聯同發展商及物業管理公司合作去提供優質服務的需求很大。另集團亦與大股東鄧氏家族及昇域訂立關聯方協議，若尋求到比市場更佳條款，便使用該等物業及酒店將松齡的服務複製。另集團會優先考慮與內地國企及大發展商合作，到大灣區發展。
松齡目前在港經營11個項目，陳業強稱，當中甲一級院舍入住率達80至94%，月收費1.6萬至2萬元；元朗松齡雅苑到今年3月份的入住率已達81%，比去年只有38.2%大增，月費約3至4萬元。他亦期望在疫情後松齡樂軒的入住情況改善。另在11個院舍中，有6個屬自置物業，公允價值逾10億元，他指出，這有助松齡取得較平宜的借貸，由於尚未盡用額度，在考慮不同財務融資方式前會善加利用。
雖然集團主要股東鄧成波離世，陳業強稱，對事件深表遺憾，但是因為鄧成波並沒有涉獵松齡業務發展，他相信對松齡日常業務營運無甚影響。
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