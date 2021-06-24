他指出，集團租用長城環亞（0583）旗下禮頓道1號1至3樓物業，擬開發甲一級院舍、類似石硤尾松齡樂軒的認知障礙護理項目及元朗形點的高端安老院舍松齡雅苑三種概念，甚至考慮加入日間護理服務，目前未有具體投資預算可供透露。另集團發現越來越多業主想尋求營運商提供優質服務，將物業價值提升的輕資產方案有需求。他們因此在九龍城聯合道開發蔚盈軒，向未要住院舍的長者提供服務式住宅，結合護士站的量度生命表徵服務。將來集團擬建立日間中心及外展服務，輸出服務，料投資不大。

現時因應在港有逾100萬名活躍長者，陳業強估計，聯同發展商及物業管理公司合作去提供優質服務的需求很大。另集團亦與大股東鄧氏家族及昇域訂立關聯方協議，若尋求到比市場更佳條款，便使用該等物業及酒店將松齡的服務複製。另集團會優先考慮與內地國企及大發展商合作，到大灣區發展。

松齡目前在港經營11個項目，陳業強稱，當中甲一級院舍入住率達80至94%，月收費1.6萬至2萬元；元朗松齡雅苑到今年3月份的入住率已達81%，比去年只有38.2%大增，月費約3至4萬元。他亦期望在疫情後松齡樂軒的入住情況改善。另在11個院舍中，有6個屬自置物業，公允價值逾10億元，他指出，這有助松齡取得較平宜的借貸，由於尚未盡用額度，在考慮不同財務融資方式前會善加利用。

雖然集團主要股東鄧成波離世，陳業強稱，對事件深表遺憾，但是因為鄧成波並沒有涉獵松齡業務發展，他相信對松齡日常業務營運無甚影響。

其他報道

國泰證實要求所有駐港機組人員接種新冠疫苗

騰訊連錄第10天北水淨流出 累沽近140億

松齡全年少賺57% 不派末期息

戶戶送引入百佳品牌50間分店 未來繼續百貨服務投資

英國金融時報：騰訊疑國慶後遭巨額罰款

第8批iBond（4246）首日收報103.2元 逾15%貨首日沽出

恒指升65點美團力撐大市 恒大系午後發力

歐達禮：國際證監會快將公布氣候變暖披露、ESG披露報告

宏利戴明鈞：澳門恢復通關後 今年首季年化保費按年增4倍

國泰要求所有機組人員8月31日打針 檢視未接種者會否繼續聘用

波司登﹕新疆棉不影響羽絨服銷售 料每年門店保持個位數增長

郭明錤：iPhone 今年出貨量料遠2.4億部 明年新型號將重現TouchID