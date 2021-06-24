六福全年多賺17.4%至10億 派末期息連特息合計1元
文章日期：2021年6月24日 18:03
六福（0590）公布，截至今年3月底全年純利升17.4%至10.02億元，收入下跌21.1%至88.61億元；每股基本盈利1.73元，擬派末期息及特別股息各0.5元，全年合計派息1.5元。
集團期內港澳及內地同店銷售分別下跌47.1%及4.7%，毛利下跌20.8%至26.32億元，不過受惠於金價在下半財年回落及人民幣轉強，黃金對沖及匯兌淨額由虧轉盈，加上政府因應疫情的補貼等，經營溢利因此增加7.6%至12.44億元。
港澳方面，集團指低基數效應下，今年1至3月季度同店銷售已全面轉負為正，料未來一年業務將重拾升軌，4月至6月首兩周亦錄得理想同店銷售升幅，港澳同店銷售增長約1.2倍；內地同店銷售升幅約50%。由於澳門通關情況較理想，集團今財年將在澳門增加2間店舖，並於海外增加1間品牌店。
六福又指，對中國業務的長線前景仍感到樂觀，今年在內地店舖淨增長目標將不少於300間，主要集中於四、五線城市開設品牌店，新品牌目標在內地淨增長50間店舖。另外，集團將在內地建立自家電商平台，並以電子商務業務銷售增長20%為今年目標。
截至3月底止，集團在全球共經營2366間店舖，按年淨增設246間店舖，在港分店淨減少2間至47間；中國淨增加248間至2294間店舖。員工人數方面，集團至3月底共有5900名員工，較去年同期6500名員工減少600人。
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