集團2021財年核心EBITDA增加65.1%至538萬元，期內收益按年升13%至2.457億元，主要因旗下八間甲一級護理安老院的平均每月住宿費增加；松齡雅苑入住率上升，截至2021年三月底的入住率達80.9%，較2020年三月底的38.2%上升，亦帶動收益升,至203萬元；及松齡樂軒全年營運的影響，收益亦達90萬元，截至2021年3月底入住率為24.2%。

按業務分類計，提供安老院舍服務收益為2.06億元，按年增加12.8%﹔銷售安老院相關貨品收益為2697.2萬元，按年增加近13%﹔提供醫療保健服務收益為1227.6萬元，按年增加16.7%。

集團提到在2021財年最後一季恢復趨勢漸現，截至2021年3月31日的入住率約為74.7%。蔚盈軒管理團隊正積極探索機會，借助蔚盈軒的品牌力量和專業知識，以為外界機構（包括香港和大灣區的業主）提供管理服務。

集團又表示，目前正在探索輕資產模式，使其能夠以更快的速度在不同的市場分部複製其業務，並計劃將業務延伸至大灣區，同時繼續於香港探索機遇，以鞏固行業地位。

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