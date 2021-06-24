報道引述內地官員表示，監管機構或從騰訊音樂「開刀」處以罰款。官員補充指，騰訊就是否必須放棄環球音樂、索尼音樂、華納音樂等公司的獨家串流版權，或出售旗下酷狗、酷我兩款音樂分享程式，仍在談判當中。

騰訊音樂主營音樂串流服務，擁有中國在線音樂市場逾6成份額，於2018年從騰訊分拆赴美上市。今年5月，騰訊音樂證實正面臨中央更嚴格的監管，其股價應聲下跌，由今年初已累跌逾兩成。早前亦有報道估計，中央是次對騰訊的罰款至少100億元人民幣。

有市場人士形容，馬化騰作風低調，通常會遵守政府的計劃，是政府想要的管理層人選。該名人士更直言，馬化騰是阿里巴巴創辦人馬雲的反面。馬雲自去年發表評論內地金融監管體制的言論後，螞蟻集團上市計劃遭煞停，自己亦甚少公開露面，一改以往的敢言作風。

騰訊今天收報583元，升0.09%。該股日前受北水連日沽貨拖累，近日股價走弱。自本月10日起，北水已連續8個交易日淨沽出騰訊共115.05億元，股價累跌近半成。

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