歐達禮：國際證監會快將公布氣候變暖披露、ESG披露報告
文章日期：2021年6月24日 16:00
證監會行政總裁歐達禮近期於論壇上發言，再度強調金融業因應氣候變暖進行的監管進展。他指出，國際證監會組織（IOSCO）快將發出多份重要報告，包括公司層面就氣候變暖影響的披露（corporate climate reporting）報告、ESG披露報告，以及該會對於基金經理的監管預期。歐達禮為國際證監會組織理事會主席。
負責制定國際財務報導準則（IFRS）的IFRS基金會早前公布，將準備設立可持續標準委員會，研究為企業設立全球劃一的可持續披露（sustainability reporting）標準。歐達禮指出，國際證監會現時正深度參與IFRS基金會的制訂工作。他表示，IFRS將會初步為可持續披露設立一個全球基線標準，並初步將重心放在氣候變暖上。
歐達禮表示，於近期董事會議上，董事對IFRS的工作表示堅定支持。他表示，現時的目標是IFRS新委員會將可於今年10月、11月舉行的26屆聯合國氣候變化大會前成立，而披露標準於2022年中發出。他坦言，時間表是頗為進取。
他續指，知悉英、美等國家亦正制訂國內的氣候披露標準，對此國際證監會完全接受。但他強調，各司法管轄區的披露標準須能與未來的國際標準統一，以避免出現監管衝突、碎片化。
歐達禮亦提及，現時ESG評分、數據方面仍欠缺監管框架，而國際證監會未來或會就此發指引，並向監管機構發出建議。他透露，該會就ESG數據提供及評級機構的報告將會於下月釋出。
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