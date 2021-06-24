恒指升65點美團力撐大市 恒大系午後發力
文章日期：2021年6月24日 16:11
港股全日窄幅上落，恒指高開48點後最多曾升176點，其後曾倒跌34點，收市升65點或0.23%，報28882點，成交金額1339億元，較上日減少14.44%；國指升3點或0.03%，報10677點。恒生科技指數收報8039點，升0.24%。
中國恒大（3333）中午公布斥資136億元償還美元債，系內股份午後集體上升，恒大午後最多升8.8%，高見11.38元，收市報10.9元，仍升4.2%，成交增至4.19億元。恒大汽車（0708）收升逾9%。
藍籌21隻升，27隻下跌，10隻無升跌。美團（3690）力撐大市，收升2.3%報315元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻52點，成交居首達65.16億元。信義光能（0968）升3.35%，收報16.04元，是升幅最大藍籌，；中海外（0688）跌3.07%，收報18.34元，是跌幅最大藍籌。創科實業（0669）跌2%，收報132.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。
恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報44.4元，升6.86%；跌幅最大的是快手（1024）收報191.5元，跌4.01%。
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