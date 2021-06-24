港股全日窄幅上落，恒指高開48點後最多曾升176點，其後曾倒跌34點，收市升65點或0.23%，報28882點，成交金額1339億元，較上日減少14.44%；國指升3點或0.03%，報10677點。恒生科技指數收報8039點，升0.24%。