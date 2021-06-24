波司登﹕新疆棉不影響羽絨服銷售 料每年門店保持個位數增長
文章日期：2021年6月24日 15:24
羽絨服品牌波司登（3998）昨日公布截至今年3月底止年度業績，純利按年增長42.1%至17.1億元（人民幣．下同），末期派10港仙。期內，收入按年升10.9%至135億元；毛利率按年升3.6個百分點至58.6%。
波司登首席財務官兼副總裁朱高峰表示，早前3月份發生的「新疆棉花事件」對集團的影響不大，因爲主要銷售羽絨服的月份於11月、12月和1月，市場未必會關注到羽絨服。朱高峰又指，該事件主要影響以運動服為主的服裝品牌。對整個中國服裝品牌起到「里程牌」的作用，增加中國人對使用國產品牌的文化自信，讓中國品牌會受到更多中國人的喜愛，預計未來幾年中國服裝品牌會崛起，並會增加市場影響力。
朱高峰表示，波司登未來主要集中擴張線下高質量的門店，以實施集團「開大店，關小店」的宗旨。朱高峰表示，新增的門店主要集中在中國經濟發達的地區，如一線和二線城市，以高質量的大店為主，投資金額較多。朱高峰表示，門店的客單價往往較網上銷售渠為高，開店的原則亦是配合波司登由過往的大眾品牌路線轉向中高端絡線。朱高峰預計，每年的門店數量會保持個位數增長。
對於原材料價格上漲影響毛利率方面，朱高峰又指，原材料價格上漲對集團毛利率影響不大，主要因為集團與供應商奉行「長期協定價格原則」，料下年的毛利率不會受到影響，仍可達小幅度的提升。朱高峰又形容，波司登的市場份額仍有上升的空間，由目前的十幾百分比提升至逾二十。
品牌羽絨服業務仍為集團的最大收入來源，按年增長14.5%至108.9億元，佔總收入的約80.5%。
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