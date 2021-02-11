郭明錤：iPhone 今年出貨量料達2.4億部 明年新型號將重現TouchID
文章日期：2021年6月24日 15:03
報告重點包括，由Apple自行開發的Touch ID將升級回歸並支援螢幕下指紋解鎖；有史以來售價最低的的大尺寸 (6.7吋) iPhone，價格可能低於900美元（約7020元），以及高階機種的廣角相機升級至4800萬畫素。
至於iPhone SE系列，郭明錤表示蘋果仍計劃於明年上半年推出，這將是「有史以來最便宜的 5G iPhone」。更新的iPhone SE將採用與當前型號類似的設計，但性能有所提高。
在供應鏈布局策略上，展望未來3年，郭明錤認為，在智慧機品牌中，Apple的成長能見度最佳，關鍵在於iPhone的生態優勢與帶動換機需求的產品策略，今明iPhone出貨將可達2.4億部、2.6億部，相較去年1.95億部明顯回升。
公眾可於6月24日至28日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。
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