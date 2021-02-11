事實上，今次已非螞蟻第一次涉足NFT，旗下提供區塊鏈平台服務的部門「螞蟻鏈」，早於淘寶520藝術品拍賣活動上，已經為一首音樂作品提供相應NFT技術的支持。根據支付寶小程序的介紹顯示，NFT是以虛擬憑證進行標識的數字作品，其具有獨創性的藝術作品，複製於螞蟻鏈指定的存儲空間，並在螞蟻鏈平台發行。

就市場對NFT性質的困惑，紐約大學法學院兼職教授馬文彥提出3個問題，認為是主要數字經濟體的立法從未回答過的問題，包括「NFT是虛擬貨幣嗎？」、「NFT是虛擬貨幣的憑證嗎？」及「NFT是證券嗎？」。

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