于學軍又提醒，城投和大地產公司最近一兩年不斷「爆煲」，的確會對金融機構，尤其是中小金融機構帶來很大的影響，這是下一步面臨的風險。城投和地產商的巨額負債實際上源於2014年至2017年大規模投資，當時整個信貸的控制相對較鬆，所以積累大量負債，地方債務的第二輪就是這樣增加起來，也是樓市大爆發的階段。

于學軍解釋，2017年後強調去槓桿、嚴監管，金融調控相對嚴格，所以這些年槓桿率有所降低，調控的過程中負債龐大、結構不合理的公司，包括城投和大型地產公司債務壓力便越來越大，所以最近一兩年不斷出事。

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