銀保監料6月PPI升10% 警惕城投與內房爆煲
文章日期：2021年6月24日 14:41
銀保監副部長于學軍今日出席財新夏季峰會表示，全球量寬投放大量貨幣，通脹很可能不是短暫，會形成長期通脹壓力。雖然中國目前下游消費漲價不多，但5月份中國工業生產者出廠價格指數（PPI）已經到9%，預計6月會到10%，肯定會對下游價格造成壓力。
于學軍又提醒，城投和大地產公司最近一兩年不斷「爆煲」，的確會對金融機構，尤其是中小金融機構帶來很大的影響，這是下一步面臨的風險。城投和地產商的巨額負債實際上源於2014年至2017年大規模投資，當時整個信貸的控制相對較鬆，所以積累大量負債，地方債務的第二輪就是這樣增加起來，也是樓市大爆發的階段。
于學軍解釋，2017年後強調去槓桿、嚴監管，金融調控相對嚴格，所以這些年槓桿率有所降低，調控的過程中負債龐大、結構不合理的公司，包括城投和大型地產公司債務壓力便越來越大，所以最近一兩年不斷出事。
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