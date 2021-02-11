短線而言，他對科技股持中性看法，解釋內地監管法規增加，以及不少科技企業將會以今年第一季投資金盈利作為中長線增長，此情況下，相信未來兩季財務報告難以跑贏大市。他續指，未來投資者很可能增加價值型派息股的比例，以平衡增長股超配情況，都會限制新經濟股在未來三個月的上升動力。不過就中長線而言，他仍相信科技股有上升動力，主要是經濟前景持續改善，加上歐美股市投資情緒都會帶動中港股市。

全球多國央行實施寬鬆政策，惟內地早於疫情期間收水，邵志銘指出，根據過去10年觀察所得，認為內地收水政策在未來三個月仍會持續，不過有機會於今年第四季收緊銀根，到時候可能為中資股帶來新的催化劑，並有機會跑贏環球股市。

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