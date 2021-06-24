嘉利國際全年多賺46% 末期息每股0.07元
文章日期：2021年6月24日 12:26
早前公布有意分拆房地產業務的嘉利國際（1050）公布，截至三月底的2021財年多賺46%至3.65億元，每股基本盈利按年升45%至0.183元，派末期息每股0.07元，按年升4成，連同中期息派0.04元及特別息0.005元，合計2021財年派息為0.115元，較2020年全年股息0.09元，增加28%。
集團去年收入按年升10%至31.93億元，毛利按年升34.9%至7.14億元，分銷及銷售費用按年增5.1%至3223.9萬元，一般及行政費用按年升26.9%至1.53億元。
按業務分類計，集團五金塑膠業務2021財年分部收入為19.2億元，經營溢利為2.7億元，分別按年升15.4%及24.6%﹔電子專業代工業務2021財年分部收入為8.98億元，經營溢利為3298.1萬元，分別按年跌近10%及升25.9%﹔房地產業務2021財年分部收入為3.99億元，經營溢利為2.3億元，分別按年升46.7%及67%。
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