集團去年收入按年升10%至31.93億元，毛利按年升34.9%至7.14億元，分銷及銷售費用按年增5.1%至3223.9萬元，一般及行政費用按年升26.9%至1.53億元。

按業務分類計，集團五金塑膠業務2021財年分部收入為19.2億元，經營溢利為2.7億元，分別按年升15.4%及24.6%﹔電子專業代工業務2021財年分部收入為8.98億元，經營溢利為3298.1萬元，分別按年跌近10%及升25.9%﹔房地產業務2021財年分部收入為3.99億元，經營溢利為2.3億元，分別按年升46.7%及67%。

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