【選股王】物管股向好 華潤萬象快將破頂 永升獲增持
文章日期：2021年6月24日 12:18
恒指升21點，收報28838點，成交金額757億元。美股窄幅上落，港股昨日急升後，今早先升後回順。初段最高見28993點，之後大型科技股升幅收窄拖低大市。
強勢板塊個別發展，小鵬回歸港股，但車股反而衝高回落，高位需要消化獲利沽盤；醫療股走勢分化，華潤醫療（1515）及海吉亞（6078）回吐4%至5%，但環球醫療（2666）升2%再破頂；體育用品股下跌，但幅度不大，仍是反覆上升格局；手機設備高位徘徊，丘鈦（1478）回歸A股升5.6%。
光伏股向好。國家能源局綜合司下發關於報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知，信義光伏（0968）、福萊特（6865）升近5%。要留意，在光伏玻璃價格大跌30%時，兩隻股份反而見底大升60%，顯現有大量春江鴨偷步炒作利好政策。暫時股價走勢仍是反覆上升，但要有獲利沽盤突然湧出的可能。
物管股向好，大型股中以華潤萬象（1209）最強，升5.2%快將破頂。資金同時也積極炒作中小型落後股，濱江服務（3316）升9.3%破頂，綠城管理（9979）亦升6%。以動力計，濱江是首選，只是近期累積升幅驚人，隨時有較大回吐風險。
另一可考慮的是永升（1995）。集團在收購和第三方管理往績極佳，管理層執行能力強。倫敦的長線資本集團Cederberg Capital日前再增持永升生活97.8萬股，每股作價19.388港元，持股比例升至6.03%。行業強、基本因素佳又獲基金高位加碼，料股價能穩步上揚。
張兆聰