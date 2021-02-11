恒指半日升21點兩萬九遇阻力 iBond半日最高見103.2元
文章日期：2021年6月24日 12:07
恒指半日升21點或0.08%，報28838點，成交金額757億元；國指升5點或0.06%，報10679點。恒生科技指數收報8031點，升0.14%。
iBond（4246）今日掛牌，最高曾見103.2元，中午收報103.1元，升3.1%。
藍籌23隻升，31隻下跌，4隻無升跌。信義光能（0968）升4.51%，收報16.22元，是升幅最大藍籌，美團（3690）升1.88%，收報313.8元，是貢獻恒指升幅最大藍籌，貢獻43點；創科實業（0669）跌4.3%，收報129.2元，是跌幅最大藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。
《華爾街日報》引述知情人士報道，阿里巴巴（9988）旗下螞蟻擬與國企成立信用評分公司，最快今年第三季成立，阿里半日升1%。騰訊（0700）有份投資Soulgate暫停在美上市，股價微跌0.1%。
恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大是眾安在綫（6060）收報44.2元，升6.38%；跌幅最大為快手（1024）收報190.7元，跌4.41%。
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