集團指，自去年3月實施「高增長、控規模、降負債」的新戰略以來，公司用自有資金已累計歸還7筆境外債券本息合計約106億美元（ 約823億港元），至2022年3月前，公司再無到期的境內外公開市場債券。

今日，民生銀行（1988）於上交所投資者互動平台表示，截至目前，中國恒大（3333）及其關聯企業在該行的所有授信業務還本付息情況均正常，均無逾期情況發生。根據全行風險排查結果，恒大在該行的授信風險仍處在可控範圍內。民行亦指，自去年9月份以來，恒大加大了房地產銷售回籠力度，在該行的授信提用敞口有所下降。

恒大今日早市升1.15%，報10.58元，成交額6172.58萬元。

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