中國恒大︰已安排136億元資金償還6月28日到期美元債
文章日期：2021年6月24日 12:07
近期中國恒大（3333）再傳債務問題，恒大今日再發公告，指已安排自有資金約136億元匯入債券還款帳戶，用以償還2021年6月28日到期的美元債券，本金約14.51億美元（約113.2億港元），以及集團所有境外美元債券到期的應付利息2.99億美元（約23.3億港元），合計約17.5億美元（約136.5億港元）。
集團指，自去年3月實施「高增長、控規模、降負債」的新戰略以來，公司用自有資金已累計歸還7筆境外債券本息合計約106億美元（ 約823億港元），至2022年3月前，公司再無到期的境內外公開市場債券。
今日，民生銀行（1988）於上交所投資者互動平台表示，截至目前，中國恒大（3333）及其關聯企業在該行的所有授信業務還本付息情況均正常，均無逾期情況發生。根據全行風險排查結果，恒大在該行的授信風險仍處在可控範圍內。民行亦指，自去年9月份以來，恒大加大了房地產銷售回籠力度，在該行的授信提用敞口有所下降。
恒大今日早市升1.15%，報10.58元，成交額6172.58萬元。
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