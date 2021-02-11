港元1個月期HIBOR跌0.07點子至0.08917%，1個月HIBOR跌0.72%，港元現報7.7646元升值4點子，曾貶值最多11點子，報7.7661元，亦曾升值最多7點子，報7.7643元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.28點子至0.03875%；1星期HIBOR跌0.01點子至0.05929%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.06625%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.1725%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.26357%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.36911%。
美元指數現報91.829升值0.027點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.09075%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0016%，終止連續2日擴闊，利差是2021年6月22日後最低，當日差距為-0.0033%。
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