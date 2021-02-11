港元1個月期HIBOR跌0.07點子至0.08917%，1個月HIBOR跌0.72%，港元現報7.7646元升值4點子，曾貶值最多11點子，報7. 7661元，亦曾升值最多7點子，報7.7643元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.28點子至0.03875% ；1星期HIBOR跌0.01點子至0.05929%； 2星期HIBOR跌0.07點子至0.06625%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0. 1725%；6個月期HIBOR升0.07點子至0. 26357%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0. 36911%。

美元指數現報91.829升值0.027點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.09075%， 港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0. 0016%，終止連續2日擴闊， 利差是2021年6月22日後最低，當日差距為-0.0033% 。

其他報道

美國務卿布林肯和中國外長王毅據報無計劃在G20會議期間會晤

騰訊持股近五成的Soulgate 暫停美國上市計劃

外媒指螞蟻集團擬與國企合組信用評分公司分享消費者數據

第八批iBond高開2.8% 分析︰104元始沽貨 須注意收費

民生銀行確認恒大授信敞口下降

iBond開市報102.8元 每手帳賺280元

恒指高開48點 阿里騰訊藥明生物造好

滬深三大指數高開 人行逆回購4個月來首度破百億

茂盛控股全年虧損收窄至4326萬元

保利協鑫新疆子公司等5家中國公司被美國制裁

和黃醫藥每股定價40.1元 籌41.7億

東方表行全年多賺1.3倍 末期息連特別息派39仙

美國製造業數據理想 納指續破頂 道指標指回軟