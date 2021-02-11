【明報專訊】第八批通脹掛鈎債券（iBond）（4246）今日上市，昨日部分券商暗盤價收市升幅不足3%，較上一批iBond的暗盤遜色。分析指出，如投資者欲在首日沽貨，需留意兩大事項，一是沽貨的時機，若今天掛牌後價格與暗盤相若，宜先繼續持貨；二是沽貨的成本，需注意所用銀行有否豁免轉倉及交易費用。

明報記者 胡學能

今批iBond最終發行額為200億港元，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲3手，保證息率與第七批（4239）同為2厘。昨在耀才、輝立及富途暗盤，最高均曾突破103元水平，但收市分別收報102.95元、103元及102.8元，相比第七批iBond於耀才暗盤曾高見104元、收市103.35元為遜色。

胡孟青：若見104元 短炒可沽出

獨立股評人胡孟青表示，若今日上市見104元或以上都很「和味」，短炒者可考慮沽出套現，但若價格與昨日暗盤價相若，甚至低於暗盤價，可以「擺一擺」先繼續持有，「唔走都無所謂」。她指出，iBond回報雖不及高息股、房地產信託基金（REITs），散戶倘不急用錢，可繼續持有iBond，有穩定派息，而且未來通脹勢頭明顯，作為分散投資風險的資產配置亦無妨。