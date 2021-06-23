澳博子公司易名為澳娛綜合渡假股份
文章日期：2021年6月23日 21:50
澳門博彩（0880）宣布，旗下主要營運公司澳門博彩股份有限公司，已更改名稱為澳娛綜合渡假股份有限公司，英文名稱轉為SJM Resorts, Limited。該集團指，相信此舉能更充分反映集團於旅遊和休閒娛樂業的重要地位，並凸顯其致力於在澳門發展和經營綜合度假村。該公司是唯一植根澳門的娛樂場博彩承批公司，旗下位於澳門路氹的上葡京綜合度假村即將開業，傳承葡京酒店和新葡京酒店的優勢，開拓創新，將攜手澳門創下新的里程碑。
另外，澳門媒體引述澳門主題公園渡假村公司的新聞稿指，葡京人將於7月17日起開放部份景點，當中包括室內跳傘館GoAirborne Indoor SkyDiving、388米長的澳門飛索。該項目現有葡京人酒店，根據澳門傳媒此前報道及官網顯示，暫時作為自選醫學觀察酒店。據較早前摩根士丹利的報告指出，預期葡京人隔鄰的澳博（0880）上葡京預期於今年第三季才開業。
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