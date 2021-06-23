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澳博子公司易名為澳娛綜合渡假股份

文章日期：2021年6月23日 21:50

澳門博彩（0880）宣布，旗下主要營運公司澳門博彩股份有限公司，已更改名稱為澳娛綜合渡假股份有限公司，英文名稱轉為SJM Resorts, Limited。該集團指，相信此舉能更充分反映集團於旅遊和休閒娛樂業的重要地位，並凸顯其致力於在澳門發展和經營綜合度假村。該公司是唯一植根澳門的娛樂場博彩承批公司，旗下位於澳門路氹的上葡京綜合度假村即將開業，傳承葡京酒店和新葡京酒店的優勢，開拓創新，將攜手澳門創下新的里程碑。