香港興業全年少賺16.1%至39億
文章日期：2021年6月23日 21:42
香港興業（0480）公布今年3月底止全年度業績，受到年內竣工項目減少，加上酒店業務受到新冠肺炎疫情拖累致虧損增加等因素影響，基礎淨溢利按年減少16.1%至39.42億元；股東應佔溢利按年跌44.77%，只有8.97億元；每股派末期息5仙，按年減少28.57%。
該集團期內物業發展部門分部盈利達7.36億元，按年減少3.45%；收租業務分部盈利達5.39億元，按年微減0.85%；配套服務的盈利則大增1.28倍至9030萬元；酒店業務錄得虧損8800萬元，按年大增1.68倍；醫療保健業務盈利則大減92.48%，只餘1130萬元。年內其擁有土地儲備890.8萬平方呎，並購入43萬平方呎總樓面面積。同時已售愉景灣意堤59個單位、意峰1幢單位及沙田尚珩7個單位。其佔40%權益的大埔露輝路項目，有望於今年底或明年初開售。同時已收購土瓜灣的聯合報大廈，並正進行規劃申請，擬重建為住宅大廈 ，另於今年4月購入荷李活道住宅重建項目，現正進行規劃及設計。
內地方面，香港興業旗下嘉興家逸園及畔月灣將分別預計於今年中推售。租盤方面，愉景廣場及愉景北商場分別錄得90%及97%的承租率；荃灣中染大厦及九龍塘住宅大廈–合勤名廈，分別錄得93%及96%的出租率。持股50%的興業太古滙方面，香港興業中心一座及二座兩幢辦公樓的出租率達97% ， 商場的出租率亦有91%，商場的營業額及人流按年錄得雙位數字的增長。
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