謝瑞麟：去年港續租租金減幅約四至五成 無意再減分店
文章日期：2021年6月23日 17:58
謝瑞麟（0417）公布上財年虧損收窄至收窄至4398萬元，集團主席及行政總裁謝邱安儀指出，香港業務短期內仍面對壓力，將繼續控制風險，包括精簡分店網絡，不過租金較合理，亦會尋找機會開店。她認為，未來要達到全面復蘇，仍視乎疫情是否受控以及何時通關，已非集團可控範圍內。
集團副主席、首席策略暨財務官伍綺琴表示，去年香港有4間店舖疫情期間不續租，而平均續租的三分一店舖，減租幅度達四至五成，不過其他店舖的租金優惠，就在去年9至10月大幅減少。展望今個財年，謝邱安儀表示，現時租金較為合理，有機會在本地市場開店，開店並非著重數字，而是分布民生及遊客區比例是否理想。無意再減少分店，亦無裁員計劃。
伍綺琴又透露，中國在五一黃金周期間的同店增長達10%，香港亦因基數低錄得雙位數字增幅，反映增長勢頭不錯。她續指，集團過去計劃在中國兩年內開設100間分店，但去年受疫情影響，對中國表現仍有信心，今年目標可恢復開店步伐。
至於香港即將派發消費券，謝邱安儀歡迎措施，又指可以整體帶動香港零售業表現，推廣細節有待確定，例如客人以消費券購買，會提高其面值等。
記者：蕭嘉聰
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