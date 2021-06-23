遠展附屬發行5億澳元住宅抵押貸款證券
文章日期：2021年6月23日 17:46
遠東發展（0035）持有約51%股權的多元化金融服務集團BC Invest宣布，發行以澳元Ruby Bond Trust 2021-1定價的住宅抵押貸款證券（「 RMBS」） 債券，並且以2.1%的加權平均利潤率進行定價，為該公司第二次推出RMBS債券。RMBS對遠展及BC Invest無追索權，主要由非澳洲居民貸款人的第一按揭貸款作支持，該按揭貸款由貸款人以澳洲住宅物業抵押予以擔保。
遠東發展董事總經理孔祥達表示，他們對BC Invest成功推出第二次RMBS感到高興。他續稱，過去6個月，團隊新增兩個新的融資貸款，並將在未來兩個月完成另外4項融資，為 BC Invest的資產負債表帶來約25億澳元的備用資金。此外，BC Invest已進軍英國，進一步擴大向亞洲客戶提供的按揭產品，加強其為遠東發展創造的策略價值及協同效應。
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