遠東發展董事總經理孔祥達表示，他們對BC Invest成功推出第二次RMBS感到高興。他續稱，過去6個月，團隊新增兩個新的融資貸款，並將在未來兩個月完成另外4項融資，為 BC Invest的資產負債表帶來約25億澳元的備用資金。此外，BC Invest已進軍英國，進一步擴大向亞洲客戶提供的按揭產品，加強其為遠東發展創造的策略價值及協同效應。

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