內地政府封殺加密貨幣的力度愈來愈大，集團主席兼行政總裁廖銳霆認為，由於過去大半年，加密貨幣市場氣氛過於熱烈且涉及一般投資者，相信政府的指引有助市場調整。他續稱，由於集團投放的資源涉及整個數字資產行業，加密貨幣只是其中一環，同時有見中央政府不斷發展數字資產，認為對集團整體發展無影響。

去年8月，集團以300萬美元（約2325萬港元）牽頭認購香港數字資產交易所（HKbitEX）的A2系列優先股。廖銳霆表示，相關收購為長期投資，雙方僅屬於投資者關係，雖然不清楚其發牌進度，但對前景感到樂觀。

安領國際今天收報0.67元，跌1.47%。

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