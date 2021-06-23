貿發局上調今年出口增長預測 升10個百分點至15%
文章日期：2021年6月23日 16:59
貿發局公布，香港出口指數連續5季上揚，由去年疫情剛爆發時之歷史低位16.0，回升至今季的48.7，貼近擴張領域，顯示港商對未來出口前景逐漸回復信心。貿發局把今年的出口增長預測，由原先5%，上調至15%，在低基數效應下，是香港自2010年從金融風暴復蘇以來最強勁的出口反彈。
貿發局研究總監關家明表示，隨著環境貿易復蘇和生產活動重啟，香港出口錄得顯著增長，首季出口總額按年升33.2%至11,078億港元，4月份出口升幅雖收窄但仍錄得24.4%增長。他指，在中國內地和美國領航下，世界經濟逐步重拾升軌，料香港將繼受惠。
他說，上調預測是因市場情況比該局預想更強，其他地方本來若全面復蘇，訂單會是分散，但目前訂單集中在國內。第二，去年底做預測雖看到有基數效應，今年應不可能再跌，但當時難估現時市場強勁的反彈，香港出口到美國、歐洲市場今年首4月升兩成，是去年做預測時未有預計到的情況。
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