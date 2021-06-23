貿發局研究總監關家明表示，隨著環境貿易復蘇和生產活動重啟，香港出口錄得顯著增長，首季出口總額按年升33.2%至11,078億港元，4月份出口升幅雖收窄但仍錄得24.4%增長。他指，在中國內地和美國領航下，世界經濟逐步重拾升軌，料香港將繼受惠。

他說，上調預測是因市場情況比該局預想更強，其他地方本來若全面復蘇，訂單會是分散，但目前訂單集中在國內。第二，去年底做預測雖看到有基數效應，今年應不可能再跌，但當時難估現時市場強勁的反彈，香港出口到美國、歐洲市場今年首4月升兩成，是去年做預測時未有預計到的情況。

其他報道

iBond明上市 暗盤價一度突破103元

恒指創近3個月最大升幅 收市升507點 重上50天線

WeLab Bank再燒錢數十萬元吸客 推「R Friends 」抽獎活動

HKTVmall增三大電子支付方式迎消費券 推七折購現金券優惠

大行唱好晶片及成本問題緩和 長汽升逾7%

貝萊德︰謹慎看待中國科技公司 憂慮反壟斷調查蔓延

和黃醫藥據報在港IPO中集資41.7億元

小鵬汽車據報已獲批在港IPO 最多料籌156億元

傳港航今午再「開刀」裁員 初級乘務員或為「重災區」

虛銀Mox Card引「Flip」功能 可揀扣賬或信用額消費模式

謝瑞麟全年虧損收窄至4398萬元

新濠衝出澳門與雅居樂合作 中山建主題公園及地產項目

康希諾生物「美奈喜」獲授予新藥申請批准

鮑威爾淡化通脹風險 恒指半日升412點 創近1個月最大升幅