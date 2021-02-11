恒指今早高開158點後，愈升愈有，臨近收市更擴寬至升584點，全日高低波幅487點。大市向上，成交金額亦增加至1565億元，較上日增加8.28%；國指升204點或1.95%，報10673點。恒生科技指數收報8020點，升2.66%。

恒指升穿50天線(28723.77點)，20天線(28857.43點)則得而復失。

藍籌44隻升，14隻下跌。舜宇（2382）升6.99%，收報238.8元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升5.19%，收報308元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻114點；海底撈（6862）跌1.73%，收報37元，是跌幅最大的藍籌。銀娛（0027）跌1.39%，收報60.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報43.35元，升7.57%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）收報9.97元，跌1.68%。

北水南下合計淨流出3.17億元，終止連續1日流入南水北上合計淨流入81.98億元人民幣，終止連續3日流出。

午後消息股表現

HKTVmall增三大電子支付方式迎消費券，推七折購現金券優惠。香港電視（1137）收報10.16元，升5.83%。

大行唱好晶片及成本問題緩和。長汽（2333）收報25.2元，升6.11%。

快手（1024）全球月活躍用戶數達到10億。收報199.5元，升6.23%。創52周高，見1.3元，收報1.27元，升16.51%。

謝瑞麟（0417）全年虧損收窄至4398萬元。創52周高，見1.3元，收報1.27元，升16.51%。

新濠（0200）衝出澳門與雅居樂（3383）合作，中山建主題公園及地產項目。新濠收報14元，跌1.41%；雅居樂收報10.12元，跌0.2%。

康希諾生物（6185）「美奈喜」獲授予新藥申請批准。收報414.6元，升12.42%。

中國動向（3818）去年多賺近4倍，末期息連特息5.08分人幣。收報1.23元，升3.33%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，包括，優品360（2360）。收報2.16元，升0.47%。

英皇國際（0163）虧損縮窄八成蝕7.67億，每股派息0.012元。收報1.16元，跌2.52%。

彌明生活百貨（8473）去年多賺71.2%至2710萬，末期息0.6仙。收報0.28元，跌1.75%。

匯豐（0005）香港客戶在海外未必可以使用網上理財服務，其後又稱香港客戶可如常於海外使用網上理財，並就事件為客戶帶來不便致歉。匯控收報46.05元，升0.66%。

美聯集團（1200）及美聯工商舖（0459）發盈喜。美聯集團創52周高，見1.75元，收報1.61元，升3.87%；美聯工商舖創52周高，見0.2元，收報0.184元，跌2.65%。

中信資源（1205）料上半年扭虧，賺約3億元。收報0.445元，升2.3%。

惠譽調低恒大（3333）信貸評級至B級，進一步陷入垃圾級別。收報10.46元，跌3.86%。

恒大44億元售恒騰（0136）股份，南瓜電影柯利明持股升至40%。恒騰收報6.3元，升1.78%。

破頂股表現

體育用品股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見183元，收報182.1元，升3.23%；李寧（2331）創上市新高，見86.15元，收報85.05元，升2.66%；特步（1368）創上市新高，見14.2元，收報13.86元，升4.21%；

消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見17.22元，收報17.16元，升4%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.59元，收報4.5元，跌1.1%；景福集團（0280）創52周高，見0.63元，收報0.59元，無升跌；

醫療醫藥股破頂，包括，藥明康德（2359）創上市新高，見180.9元，收報176.5元，升3.34%；維亞生物（1873）創上市新高，見11.64元，收報11.12元，升8.38%；微創醫療（0853）創上市新高，見72.75元，收報70元，跌2.37%；科濟藥業（2171）創上市新高，見32.7元，收報31.8元，升11.38%；華潤醫療（1515）創52周高，見11.66元，收報11.16元，升2.76%；希瑪眼科（3309）創52周高，見11.68元，收報11.44元，升19.92%。

其他破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見25.7元，收報25.15元，升1%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見3.93元，收報3.71元，跌2.11%；上海復旦（1385）創上市新高，見19.82元，收報19.2元，升2.02%；信義玻璃（0868）創上市新高，見32.8元，收報32.25元，升1.74%；達力環保（1790）創52周高，見0.62元，收報0.55元，無升跌；東方（0018）創52周高，見0.85元，收報0.81元，無升跌；九龍倉集團（0004）創52周高，見29.75元，收報29.75元，升3.48%。

破底股方面

破底股包括，汽車之家（2518）創上市新低，見120.6元，收報125.6元，升1.87%；山東黃金（1787）見52周低13.8元，收報13.88元，跌0.72%；盛京銀行（2066）見52周低6.39元，收報6.9元，跌3.9%；