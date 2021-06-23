大和指，友邦將所有中間和後勤的工作集中在上海總部處理，有助減省開業籌備時間。同時友邦聘請了未來2間分公司的管理層，已經正在受訓，一旦分公司獲准開業就可就位，工作程序較其他同業為快。

近期廣東出現新冠肺炎疫情，大和認為影響相當有限。該行假設未來數周沒有新個案，預期事件影響友邦中國今年新業價值下跌3%，影響集團整體1%，不過友邦股價自5月底廣州部分封城後，股價已累跌9%。

友邦過去內地訪客業務佔香港業務比例甚重，約6000個保險代理集中於內地訪客業務，雖然仍有疫情未開關，但在目前仍有2500個代理因為業務、客戶原因留在內地，友邦正在協助他們取得內地保險代理牌照，讓他們保持客戶網絡和為公司服務。

大和認為，友邦有一連串利好因素，包括在內地有新省份牌照、中港通關、保險通進程、利率假調上揚等，該行認為友邦為其保險公司首選，12個月目標價為132元。友邦今日上升3.15%，收報96.65%。

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