WeLab Bank表示，由即日起至9月底，客戶更新APP後，推薦親友使用其專屬推薦碼成功開戶，親友立即成為客戶的薦友（第一層朋友），兩人各可取100元開戶獎賞；當客戶的薦友再以自己的專屬推薦碼成功推薦新薦友開戶（第二層朋友），則三人都可以獲得獎賞。同樣機制適用於最多三層朋友。

另外，所有取得「R Friends」獎賞的均可參加每周抽獎，共14個星期、每星期一個名額可取得最高5000元的消費回贈。而最後一周有額外大抽獎，消費回贈達10萬元，名額兩個。

因此，粗略估計，單是14周的抽獎活動，該行已送出27萬元消費回贈，連同推薦親友的開戶獎賞，該行料在此活動燒錢數十萬元。

WeLab Bank是金融科技公司WeLab所設立的香港虛擬銀行，今年3月，WeLab進行新一輪融資，獲安聯集團領投，共融資6億元。然後在上月，據公司註冊處資料，WeLab向WeLab Bank注資1億元，使總股本增至10.71億元。

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