而由今年7月1日至21日，顧客於全線HKTVmall O2O 門市，使用八達通卡、AlipayHK或 WeChat Pay HK，可以7折優惠購買價值500元的HKTVmall現金禮券連免運費，並可即買即用於HKTVmall 網上購物，使用有效期至今年10月31日，即現金券有效期最多長達4個月。

據HKTVmall指，每位顧客購買現金禮券的數量並無限制，但每張訂單只可使用一張現金禮券，每個帳戶則最多可使用三張現金禮券。

香港電視網絡行政總裁 (香港) 周慧晶指，一直致力建立一個獨特而可持續的數碼生態圈，推展以創新科技改善生活。今次 HKTVmall 與三大電子支付系統合作，除為顧客提供快捷、簡單及安全的付款方式，亦為配合消費券帶來的消費浪潮，HKTVmall 同時推出震撼性的優惠，進一步將線上線下互動消費的威力全面發揮。

八達通卡行政總裁李俊明則指，HKTVmall 增設八達通卡付款將提升八達通卡網上付款的覆蓋及應用層面，同時有助進一步方便顧客於 HKTVmall 網上購物，為顧客提供「易用易使」的付款方式。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，是次合作能夠令 AlipayHK 用戶提供更加多樣、方便的購物選擇之餘，同時亦能協助 HKTVmall 平台內的中小企渡過難關，有助更好地服務其用戶和刺激消費。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅則指，WeChat Pay HK 將與HKTVmall 就消費券計劃展開更深入的合作，讓更多用戶享受 WeChat Pay HK 安全、便捷的移動支付服務，協助香港中小商戶通過電子支付拓展業務，透過鼓勵消費促進經濟復蘇。

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