大行唱好晶片及成本問題緩和 長汽升逾7%
文章日期：2021年6月23日 15:43
長汽（2333）獲大和及瑞信唱好。大和發表研究報告指，長汽管理層在投資者會議中表示，公司第二季盈利能力有改善，而且預計汽車晶片短缺及成本上升的影響可望於第三季緩和。長汽管理層亦透露，隨著內地政府近期向市場投放國家儲備的原材料，相信原材料價格會趨穩定，預計第二季的盈利能力將會較首季改善。
大和重申長汽買入評級，目標價32元，相當於2021年至2022年平均市盈率24倍，預計公司第二季起毛利率會呈向上趨勢，其豐富的管理及對成本憂慮下降，可獲市場重估價值。
瑞信的報告則指出，長汽兩大品牌哈弗及魏於6月首三個星期銷量按年升18%及按月升3%；預計旗下越野車品牌坦克於6月付運或取得高位。而6月首20天，長汽整體付運量已較5月同期升10%至4.9萬輛，估計整個6月銷量可達到9萬輛，按年增10%，勝過同行受晶片供應影響而銷售按年下跌的表現。瑞信維持長汽跑贏大市評級，目標價40元，另預計今年可達到銷量149萬輛的目標，即下半年銷量將按年升24%。
長汽現報25.5元，升逾7.3%；吉利（0175）亦有7.2%升幅，報26.75元。比亞迪（1211）亦升3%；廣汽（2238）則跌0.3%。
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