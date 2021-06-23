集團期內總收入按年跌9.1%至26.486億元，經營盈利按年增13.9倍至4941.1萬元。期內集員工總數大減480人至2390人，主要是經適當考慮業務戰略和市況後精簡了人手架構和店舖網絡。

店數方面，集團在2020/21財年策略性地關閉4 間位於銅鑼灣、旺角、尖沙咀及黃大仙表現欠佳的店舖，截至3月底香港店舖總數為25間，澳門則設有3間分店。內地的店舖總數則增加到450家，包括173間自營店和277間加盟店。

集團表示，自2020年9月起折扣促銷改善了銷售下滑的情況，每張發票的平均金額輕微增加 4.5%。期內，香港及澳門零售業務營業額重挫50.2%，同店銷售跌39%，內地則錄13.3%同店銷售增長。

集團表示，面對香港的困境繼續實施多項節省成本的措施，例如無間斷地與業主磋商爭取租金減免和較有利的續租條款，縮短店舖營業時間和暫時關閉店鋪以盡量減少營運開支，並將庫存降至健康水平，但集團提到，對下一個財政年度的前景相對比較樂觀，惟因全球疫苗接種的部署及商業活動和社交生活恢復正常均需要一定時間，疫情在近期內不太可能消退。集團將繼續提高成本效益，同時維持穩健的財務狀況，為穩定復蘇和後疫情時代發展做好充足準備。

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