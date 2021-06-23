據公告，項目公司由新濠及雅居樂分別持有51%及49%，惟根據合作協議，新濠單獨享有其擁有及經營主題公園所產生的全部利潤或虧損，而雅居樂則單獨享有其擁有及經營其餘部分所產生的全部利潤或虧損，但不包括歸屬於新濠之住宅單位，而新濠有權於此等住宅單位建成而推售前，選擇其獲分配之住宅單位。

地皮的發展項目涉及於項目土地上發展混合用途物業，預計將包括住宅、商業、休閒及娛樂元素，並設有酒店、公園及綠化區等配套設施。項目用地涵蓋土地面積達約50.4萬平方米。

今次雙方的合作協議，新濠將就地價出資1.5億元，並向項目公司出資2.5億元，以發展項目用地，又為超過14.5億元的主題公園建築成本及開業前開支提供現金出資，撥付主題公園之持續經營成本。

至於雅居樂將負責地價的38.5億元，協助項目公司籌集資金，否則將以股東貸款的方式向項目公司提供最多14.5億元的資金，以分期方式提供，用以支付主題公園之建築成本及前期費用；以及負責提供發展其餘部分所需之所有資金。

新濠指，發展項目為集團於澳門以外在中國首個大型文化及娛樂項目。集團可藉此機遇發揮於娛樂業豐富經驗並利用其在澳門所開發的成功品牌，於大灣區建立一項增長前景秀麗兼可產生互補效益的全新業務。與雅居樂集團之合營企業預計將讓集團受益於雅居樂集團於中國綜合物業發展之豐富經驗。

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