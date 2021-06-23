醫療股強勢，希瑪（3309）大升20%，華潤醫療（1515）、海吉亞（6078）升5%。醫藥股大升，藥明生物（2269）、康希諾（6185）、復星醫藥（2196）、信達（1801）升4%至10%。

手機設備股強勢，舜宇（2382）升6.6%迫近歷史高位，瑞聲（2018）漲3.5%。物管股大升，華潤萬象（1209）、融創服務（1516）、世茂服務（0873）升介乎2%至7%。

舊經濟股可留意建滔積層板（1888）。全球對各類電子產品、汽車需求殷切，帶動覆銅板需求上升，建滔最能受惠。集團股價由去年起持續上升，近期則受到芯片短缺、銅價急升影響，高位開始出現調整，但幅度不大，於16元附近找到初步支持。過去兩日轉強，今早更升破保歷加通道頂部。

花旗指面對銅價上漲，但建滔今年定價能力增強，近期銅價回落後，產品售價仍保持在較高水平。此外，集團將在夏季旺季推出一系列用於汽車和智能手機的新產品，可帶來額外增長和提高利潤率。

建滔展升浪以來，一直沿着50天線而上，近期失守後股價偏弱。50天線現處於大約17.5元水平，亦即現價。可觀察股價能否企穩之上，若成功，則有望展升浪再試高位。

張兆聰

明報首席評論員