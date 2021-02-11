聯儲局淡化通脹風險 恒指半日升412點 創近1個月最大升幅
文章日期：2021年6月23日 12:15
聯儲局主席鮑威爾淡化通脹風險，恒指今早高開158點後，曾升452點或1.6%，是5月25日後最大升幅，恒指半日升412點或1.46%，報28721點，半日高低波幅356點。大市成交金額808億元；國指升149點或1.43%，報10619點。恒生科技指數收報7958點，升1.87%。
藍籌41隻升，15隻下跌，2隻無升跌。吉利（0175）升7.41%，收報26.8元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升4.17%，收報305元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻92點；海底撈（6862）跌3.45%，收報36.35元，是跌幅最大的藍籌。銀娛（0027）跌2.45%，收報59.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。
恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報43.2元，升7.2%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）收報9.94元，跌1.97%。
北水南下合計淨流入1.8億元，較上日減少80.61%，連續第2日流入，累計流入11.05億元。南水北上合計淨流入65.35億元人民幣，終止連續3日流出。
比特幣重上3萬美元大關，以太幣收復2000美元水平。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報13.6元，升2.26%；栢能集團（1263）收報5.08元，跌7.8%；BC科技（0863）收報19.3元，升1.37%；雄岸科技（1647）收報0.305元，無升跌；美圖公司（1357）收報1.8元，無升跌；信陽毛尖（0362）收報0.29元，跌3.33%。
多間公司公布業績，績前表現如下，優品360（2360）收報2.16元，升0.47%；謝瑞麟（0417）收報1.09元，無升跌。
英皇國際（0163）虧損縮窄八成蝕7.67億，每股派息0.012元。收報1.16元，跌2.52%。
彌明生活百貨（8473）去年多賺71.2%至2710萬，末期息0.6仙。收報0.28元，跌1.75%。
匯豐香港客戶在海外未必可以使用網上理財服務，其後又稱香港客戶可如常於海外使用網上理財，並就事件為客戶帶來不便致歉。匯控（0005）收報45.85元，升0.22%。
美聯集團（1200）及美聯工商舖（0459）發盈喜。美聯集團創52周高，見1.75元，收報1.63元，升5.16%；美聯工商舖創52周高，見0.2元，收報0.187元，跌1.06%。
中信資源（1205）料上半年扭虧，賺約3億元。收報0.445元，升2.3%。
惠譽調低恒大（3333）信貸評級至B級，進一步陷入垃圾級別。收報10.58元，跌2.76%。
恒大44億元售恒騰（0136）股份，南瓜電影柯利明持股升至40%。恒騰收報6.41元，升3.55%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見182.7元，收報182.1元，升3.23%；李寧（2331）創上市新高，見85.8元，收報84.7元，升2.23%；特步（1368）創上市新高，見14.2元，收報13.74元，升3.31%。
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見16.9元，收報16.84元，升2.06%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.59元，收報4.56元，升0.22%；景福集團（0280）創52周高，見0.63元，收報0.61元，升3.39%。
醫療醫藥股破頂，包括，藥明康德（2359）創上市新高，見180.9元，收報180元，升5.39%；維亞生物（1873）創上市新高，見11.64元，收報11.12元，升8.38%；微創醫療（0853）創上市新高，見72.75元，收報70元，跌2.37%；華潤醫療（1515）創52周高，見11.44元，收報11.4元，升4.97%；希瑪眼科（3309）創52周高，見11.54元，收報11.32元，升18.66%。
其他本地破頂股，包括，東方（0018）創52周高，見0.85元，收報0.81元，無升跌；九龍倉集團（0004）創52周高，見29.35元，收報29.35元，升2.09%；長實集團（1113）創52周高，見53.5元，收報53.3元，升1.04%；信義玻璃（0868）創上市新高，見32.8元，收報32.55元，升2.68%。
其他破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見25.7元，收報25.45元，升2.21%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見3.93元，收報3.8元，升0.26%；上海復旦（1385）創上市新高，見19.78元，收報19.56元，升3.93%；達力環保（1790）創52周高，見0.62元，收報0.62元，升12.73%。
破底股方面
破底股包括，汽車之家（2518）創上市新低，見120.6元，收報120.9元，跌1.95%；山東黃金（1787）見52周低13.8元，收報13.9元，跌0.57%；盛京銀行（2066）見52周低6.39元，收報6.81元，跌5.15%；
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