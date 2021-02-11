聯儲局主席鮑威爾淡化通脹風險，恒指今早高開158點後，曾升452點或1.6%，是5月25日後最大升幅，恒指半日升412點或1.46%，報28721點，半日高低波幅356點。大市成交金額808億元；國指升149點或1.43%，報10619點。恒生科技指數收報7958點，升1.87%。