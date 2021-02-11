恒指高開158點 申洲升2.6% 匯控跌0.22% 美聯破頂
文章日期：2021年6月23日 09:25
恒指今早高開158點或0.56%，報28468點，成交金額30億元；國指今早高開52點或0.51%，報10522點。恒生科技指數開市報7868點，升0.72%。
藍籌35隻升，14隻下跌，9隻無升跌。申洲國際（2313）升2.64%，報194.4元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升2.19%，報95.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻48點；龍湖（0960）跌1.15%，報42.9元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.22%，報45.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。
恒生科技指數成份股20隻升，6隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報284.8元，升2.15%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報859元，跌2.05%。
多間公司公布業績，績前表現如下，優品360（2360）無成交，報2.15元；謝瑞麟（0417）無成交，報1.09元。
英皇國際（0163）虧損縮窄八成蝕7.67億，每股派息0.012元。無成交，報1.19元
彌明生活百貨（8473）去年多賺71.2%至2710萬，末期息0.6仙。開市報0.29元，升1.75%。
匯控（0005）香港客戶在海外未必可以使用網上理財服務，其後又稱香港客戶可如常於海外使用網上理財，並就事件為客戶帶來不便致歉。開市報45.65元，跌0.22%。
美聯集團（1200）及美聯工商舖（0459）發盈喜。美聯集團創52周高，見1.75元，開市報1.75元，升12.9%；美聯工商舖創52周高，見0.2元，開市報0.2元，升5.82%。
中信資源（1205）料上半年扭虧，賺約3億元。開市報0.475元，升9.2%。
惠譽調低恒大（3333）信貸評級至B級，進一步陷入垃圾級別。開市報10.82元，跌0.55%。
恒大44億元售恒騰（0136）股份，南瓜電影柯利明持股升至40%。恒騰開市報6.25元，升0.97%。
破頂股表現
破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見3.87元，開市報3.87元，升2.11%；上海復旦（1385）創上市新高，見19.1元，開市報19.1元，升1.49%；華潤醫療（1515）創52周高，見11.02元，開市報11.02元，升1.47%；九龍倉集團（0004）創52周高，見28.85元，開市報28.85元，升0.35%；中石油（0857）創52周高，見3.67元，開市報3.67元，升1.38%
其他報道
港股ADR升112點 美期向上 亞股個別發展 優品360等業績
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