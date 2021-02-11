港股ADR升112點 美期向上 亞股個別發展 優品360等業績
文章日期：2021年6月23日 08:50
美股向上，港股ADR升112點或0.4%，報28422點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.42%，折合報575.91元；阿里巴巴（9988）升1.05%，折合報205.13元；美團（3690）升0.48%，折合報294.21元；匯控（0005）跌0.09%，折合報45.71元；建行（0939）跌0.27%，折合報6.12元。
道期現升0.098%；標期現升0.05%；納期現升0.13%。日股現升0.26%，韓股現升0.11%，澳股現跌0.43%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，優品360（2360）、謝瑞麟（0417）等。
英皇國際（0163）虧損縮窄八成蝕7.67億，每股派息0.012元。
彌明生活百貨（8473）去年多賺71.2%至2710萬，末期息0.6仙。
匯豐（0005）香港客戶在海外未必可以使用網上理財服務，其後又稱香港客戶可如常於海外使用網上理財，並就事件為客戶帶來不便致歉。
中信資源（1205）料上半年扭虧，賺約3億元。
惠譽調低恒大（3333）信貸評級至B級，進一步陷入垃圾級別。
恒大44億元售恒騰（0136）股份，南瓜電影柯利明持股升至40%。
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