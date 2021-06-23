鮑威爾淡化通脹風險 美股兩連升 納指創新高 道指升68點
文章日期：2021年6月23日 08:15
聯儲局主席鮑威爾淡化通脹風險，重申會在加息問題上保持耐心，不會因為就業太高或擔心通脹就先發制人加息。美股連升兩日，納指更創即市及收市價計新高。比特幣昨晚曾跌最多11.53%，低見28824.32美元，是2021年1月22日後最低，其後重上30000美元。
道瓊斯工業平均指數收漲68點，升幅0.21%，報33945點。標普500指數收漲21點，升幅0.52%，報4246點。納斯達克綜合指數收漲111點，或0.8%，報14253點。
家得寶升1.66%，報312.71美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而波音跌0.61%，報243.78元，拖低道指9點。
科技股方面，蘋果收市報133.98元，升1.26%，谷歌母公司Alphabet收市報2446.61元，升0.42%，亞馬遜收市報3505.44元，升1.49%，Facebook收市報339.03元，升2.02%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.27%，報456點。德國DAX指數收漲0.22%，報15636點；法國CAC 40指數漲0.14%，報6611點；英國富時100指數收漲0.4%，報7090點。