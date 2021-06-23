聯儲局主席鮑威爾淡化通脹風險，重申會在加息問題上保持耐心，不會因為就業太高或擔心通脹就先發制人加息。美股連升兩日，納指更創即市及收市價計新高。比特幣昨晚曾跌最多11.53%，低見28824.32美元，是2021年1月22日後最低，其後重上30000美元。