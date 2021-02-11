公司全年收入按年跌44%至13.17億元。毛利錄得6.5億元。英皇國際昨日報1.19元，升0.85%。按收入來源分，全年租金收入減少約一成至約9億元，去年同期則為10億元。

董事會指出，租金收入減少主要是因受疫情影響，辦公室租賃需求疲軟，且實施了租金寬免政策。物業銷售收入按年跌43%，錄得8221萬元；酒店及相關業務收入按年急跌72%，錄得3.4億元。

公司現時投資物業組合樓面面積約為450萬平方呎。於3月底，在香港投資物業的出租率錄得90%。物業銷售方面，公司今年將有「畔海」、「壽臣山道西15號」兩項目開售，前者為8幢獨立洋房，後者為15幢豪宅別墅。

英皇娛樂（0296）方面，全年股東應佔虧損錄得1.78億元，去年同期則賺2.64億元。每股基本虧損錄得0.15元。董事會建議派末期息每股0.015元。

公司指，下半年收入較上半年增1.25倍，顯示復蘇強勁。因應全年訪澳門旅客下跌近九成，博彩收入方面，按年跌77%至2.09億元。

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