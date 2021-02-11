奈雪的茶今截孖展超購200倍 歸創通橋首日火熱
文章日期：2021年6月22日 18:46
內地茶飲獨角獸奈雪的茶（2150）今日截止孖展認購，明日截飛。最後一日孖展認購，根據券商數據，最終錄得約1048億元孖展。該股公開發售集資額5.09億元，僅計券商孖展，超購205倍，遠遜預期。公司將於本月30日正式掛牌。
大型券商最後一日奈雪孖展增幅不多，其中富途借出約250億元；華泰借出約176億元；耀才借出176億元，與昨日持平；輝立借出137億元，較昨日增3億元。
無盈利生科股歸創通橋（2190）首日招股表現火熱，綜合券商數據，現時錄得約278億元孖展。該股公開發售集資額2.56億元，現時已超購240倍。其中，輝立錄得115億元，華泰錄得約53億元，富途錄得約48億元。
有消息則指出，歸創通橋國際配售方面首日認購反應熱烈，已錄得多倍超額認購。根據招股書，歸創通橋基石投資者包括高瓴資本、富達、清池資本、雪湖資本等。
歸創通橋主研神經、外周血管醫療器械，本次上市招股價介乎39.8元至42.7元，每手500股，入場費高達21565.2元。公司本次發行6000萬股，最多集25.6億元。招股期至本周五（25日）截止。公司擬於7月5日掛牌。
其他報道