大型券商最後一日奈雪孖展增幅不多，其中富途借出約250億元；華泰借出約176億元；耀才借出176億元，與昨日持平；輝立借出137億元，較昨日增3億元。

無盈利生科股歸創通橋（2190）首日招股表現火熱，綜合券商數據，現時錄得約278億元孖展。該股公開發售集資額2.56億元，現時已超購240倍。其中，輝立錄得115億元，華泰錄得約53億元，富途錄得約48億元。

有消息則指出，歸創通橋國際配售方面首日認購反應熱烈，已錄得多倍超額認購。根據招股書，歸創通橋基石投資者包括高瓴資本、富達、清池資本、雪湖資本等。

歸創通橋主研神經、外周血管醫療器械，本次上市招股價介乎39.8元至42.7元，每手500股，入場費高達21565.2元。公司本次發行6000萬股，最多集25.6億元。招股期至本周五（25日）截止。公司擬於7月5日掛牌。

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