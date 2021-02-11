光大新鴻基：恒指年內目標價31000點 科技股有望回勇
文章日期：2021年6月22日 17:18
光大新鴻基發布今年下半年投資展望，光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，上半年恒指僅輕微跑贏日股及A股，當中主要受累於科技板塊跌勢。他解釋，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690）三大科技股已佔恒指約23%，連同其他科技股共佔29%。上半年行業受累於內地金融監管及反壟斷法，惟相信下半年市場逐漸適應新規，預期科技股將盈利反彈，同時料恒指目標價可上升至31000點。
當中，他看好四大投資主題，包括新興經濟股、石油股、家電消費股及通訊服務股。新興經濟股方面，上半年走勢落後，現時估值偏低，料下半年有望回勇，當中偏好京東（9618）、聯想（0992）。石油股方面，油價自去年11月觸底後持續反彈，昨日（21日）油價上升至每桶73美元，加上國際能源署指出下半年石油需求會有4.6%增幅，故預期對油股如中海油（0883）、中石油（0857）帶來支持。
家電消費股方面，在疫情依然持續及經濟進一步復蘇下，相信家電出口會繼續上升。通，當中偏好JS環球生活（1691）、海爾智家 （6690）。通訊服務股方面，可視為公用板塊，加上昔日走勢仍強，可作攻守兩路，並看好中移動（0941）及香港寬頻（1310）。
不過市場並非全無風險，環球央行寬鬆政策的可持續性、中美關係包括中概股在美國退市隱憂、新冠疫情走向等都影響港股走勢。
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