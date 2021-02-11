當中，他看好四大投資主題，包括新興經濟股、石油股、家電消費股及通訊服務股。新興經濟股方面，上半年走勢落後，現時估值偏低，料下半年有望回勇，當中偏好京東（9618）、聯想（0992）。石油股方面，油價自去年11月觸底後持續反彈，昨日（21日）油價上升至每桶73美元，加上國際能源署指出下半年石油需求會有4.6%增幅，故預期對油股如中海油（0883）、中石油（0857）帶來支持。

家電消費股方面，在疫情依然持續及經濟進一步復蘇下，相信家電出口會繼續上升。通，當中偏好JS環球生活（1691）、海爾智家 （6690）。通訊服務股方面，可視為公用板塊，加上昔日走勢仍強，可作攻守兩路，並看好中移動（0941）及香港寬頻（1310）。

不過市場並非全無風險，環球央行寬鬆政策的可持續性、中美關係包括中概股在美國退市隱憂、新冠疫情走向等都影響港股走勢。

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