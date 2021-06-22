港5月綜合消費物價指數升1%
文章日期：2021年6月22日 16:32
統計處公布，5月份綜合消費物價指數按年上升1%，較4月相對升幅0.8%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，該月綜合消費物價指數的按年升幅（即基本通脹率）為0.2%，稍高於4月份的0.1%，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和新鮮蔬菜價格跌幅收窄所致。
在各類綜合消費物價指數組成項目中，五月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升32.6%）、交通（上升2.5%）、衣履（上升1.6%）、基本食品（上升1.0%）、外出用膳及外賣（上升0.9%）、雜項服務（上升0.6%）和耐用物品（上升0.4%）。
月內錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌4.4%）、住屋（下跌0.7%）和煙酒（下跌0.3%）。
政府發言人表示，五月份基本消費物價通脹率輕微上升至0.2%。消費物價指數所有主要組成項目承受的價格壓力仍然輕微，儘管隨着本地疫情趨於穩定，外出用膳及外賣價格的按年升幅略為加快。
展望將來，雖然短期內外圍價格壓力可能會因環球通脹上升而稍微加劇，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。
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