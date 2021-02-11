美期轉跌 恒指跌幅擴大 收市跌179點 安踏、領展、消費股逆市破頂
文章日期：2021年6月22日 16:22
美期轉跌，港股亦跌幅擴大，並以接近全日低位收市，恒指收市跌179點或0.63%，報28309點。恒指今早高開86點，只曾輕微擴大升幅至90點，臨近收市跌幅擴大至189點，全日高低波幅279點。道期現跌0.065%；標期現跌0.13%；納期現跌0.38%。
大市成交金額1413億元，較上日減少10.12%；國指跌78點或0.74%，報10469點。恒生科技指數收報7812點，跌1.81%。
藍籌26隻升，27隻下跌，5隻無升跌。中石油（0857）創52周高，見3.67元，收報3.62元，升5.85%，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）升2.88%，收報135.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；比亞迪（1211）跌4.04%，收報223.2元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌2.98%，收報292.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低67點。
除中石油外，領展（0823）、安踏（2020）亦破頂，其中領展創52周高，見78.45元，收報77.3元，跌0.64%；安踏則創上市新高，見178.1元，收報176.4元，升1.73%。相反，阿里健康（0241）見52周低16.54元，收報17.06元，升0.24%。
恒生科技指數成份股6隻升，22隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9元，升3.09%；跌幅最大的是微盟（2013）收報17.12元，跌6.24%。
北水南下合計淨流入9.26億元，終止流出。南水北上合計淨流出24.13億元人民幣，較上日增加20.1%，連續第3日流出，累計流出54.62億元。
午後消息股表現
中國旺旺（0151）全年多賺14%，末期息1.46美仙。旺旺收報5.74元，跌3.37%。
AlipayHK伙HKTVmall，推全場九折及獨家優惠。香港電視（1137）收報9.6元，無升跌。
今早及隔晚消息股表現
多家恒大（3333）債權銀行據報壓減貸款規模，恒大稱消息不實。收報10.88元，升0.74%。
多間公司公布業績，績前表現如下，英皇國際（0163）收報1.19元，升0.85%。
內地關閉加密貨幣「礦場」，區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報13.3元，跌20.17%；栢能集團（1263）創52周高，見6.88元，收報5.51元，升3.57%；BC科技（0863）收報19.04元，跌3.74%；雄岸科技（1647）收報0.305元，跌3.17%；美圖公司（1357）收報1.8元，跌2.17%；信陽毛尖（0362）收報0.3元，升3.45%。
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經濟日報（0423）全年多賺1.9倍，末期息6仙。收報1.22元，升0.83%。
信義玻璃（0868）每手買賣單位改為1000股，7月19日生效。創上市新高，見32.5元，收報31.7元，升0.96%。
周黑鴨（1458）遭大股東場內沽貨，套現5.6億元。收報10.1元，跌1.75%。
中聯通（0762）上月移動用戶數淨增24.9萬戶。收報4.19元，跌0.24%。
破頂股表現
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見16.76元，收報16.5元，無升跌；普拉達（1913）創52周高，見60元，收報55.7元，升2.2%；六福集團（0590）創52周高，見24.75元，收報23.35元，跌3.71%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.59元，收報4.55元，升5.81%；景福集團（0280）創52周高，見0.6元，收報0.59元，升3.51%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.1元，收報1.09元，升3.81%。
醫療股破頂，包括，微創醫療（0853）創上市新高，見72.3元，收報71.7元，升9.13%；華潤醫療（1515）創52周高，見11元，收報10.86元，升11.38%；康寧醫院（2120）創52周高，見47.85元，收報46.4元，升3.46%。
體育用品股破頂，包括，特步（1368）創上市新高，見14.08元，收報13.3元，升0.76%；361度（1361）創52周高，見4.46元，收報4.29元，升4.63%。
其他破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見24.95元，收報24.9元，升8.5%；上海復旦（1385）創上市新高，見18.94元，收報18.82元，升15.6%；優然牧業（9858）創上市新高，見6.49元，收報6.3元，升0.16%；新天綠色能源（0956）創52周高，見3.8元，收報3.79元，升10.82%。
破底股方面
破底股包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.62元，收報1.65元，升0.61%；快手（1024）創上市新低，見185.7元，收報187.8元，跌2.8%；思考樂教育（1769）見52周低3.5元，收報3.66元，升0.83%；福森藥業（1652）見52周低2.65元，收報2.76元，跌9.8%；阿里健康（0241）見52周低16.54元，收報17.06元，升0.24%。
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