美期轉跌，港股亦跌幅擴大，並以接近全日低位收市，恒指收市跌179點或0.63%，報28309點。恒指今早高開86點，只曾輕微擴大升幅至90點，臨近收市跌幅擴大至189點，全日高低波幅279點。道期現跌0.065%；標期現跌0.13%；納期現跌0.38%。