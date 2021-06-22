正好看到有朋友因《蘋果》的夭折，回顧Yellow Journalism對美西戰爭的推波助瀾，並指出香港對Yellow Journalism監管一直落後，最後換來中共政府的一掌擊殺。但對這看法始終不盡認同。

Yellow Journalism是19世紀末《紐約世界報》與《紐約新聞報》為爭銷量，而各出奇謀，最甚者是誇大古巴人如何遭西班牙蹂躪，及報道中偽造名稱、日期、衝突地點，進而於美國內煽動輿論，以使報章暢銷，終被視為美西戰爭的一大助力。然而《蘋果》再煽情與不中立，於近兩年似乎不多見有偽造新聞之嫌，尤其今日網絡發達，讀者更易對證。要將《蘋果》與當年兩份報紙的劣跡相比，似乎不太對稱。

如果只有《蘋果》被收拾，猶可看作是強勢對付威脅政權的政治刊物，但結合有線新聞裁員、港台整頓等事件一齊看，加上在教育界做「大掃除」，是要對香港人作思想改造，新聞理念、教育等都要「整改」，而《蘋果》只是其中一個例子而已。要說是對Yellow Journalism或對政治宣傳的壓制，則似乎無必要對有線、港台下手。就當港台是官方機構，是政府長久以來的眼中釘，但屬於私營機構的有線的情況，便恐怕難以解釋。

思想改造亦見於對付《蘋果》的手法。警方聲稱《蘋果》由2019年至今有數十篇文章有嫌疑，促使警方搜捕，即於2020年6月底才生效的《港區國安法》隨時有追溯力，這才最值得驚恐。

香港人其中一樣核心價值是法治，法治取決於白紙黑字的法律，而又取信於民。《港區國安法》第39條列明「本法施行以後的行為，適用本法定罪處刑」，今日便回頭拘捕，與當日立法會宣誓一事同出一轍，等同告訴香港市民，舊日所學的守法不再根據普通法的秩序，而是中國式的揣摩上意，以至民間互相舉報，這是活生生重塑秩序。思想改造不在一代、二代，而在三、四、五代，最重要的是黨有耐性，1949年前後已經示範多次。黨員寄住農家，農村批鬥地主，知識分子下放牛棚，學習革命精神。而改造時期往往是最痛苦的。

同理，媒體被壓制、議員被拘捕也好，如果種種舉措都不過為了急於改造思想，既然當下難以扭轉局面，但有甚麼值得人人各自守護，才值得讓人深思。

賈文清