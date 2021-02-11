AlipayHK伙HKTVmall 推全場九折及獨家優惠
文章日期：2021年6月22日 14:58
AlipayHK與香港電視（1137）旗下HKTVmall今日聯合宣布，配合政府派發消費券的時機，HKTVmall即將加入AlipayHK作為新的付款方式，並推出一系列購物優惠及「折上折」優惠。推廣期內，於AlipayHK內提前領取HKTVmall專屬優惠券，可享無門檻全單九折優惠，以AlipayHK領取消費券之用戶若選擇其獨家優惠更可享購物滿港幣300元即減港幣20元。
支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，很高興能夠與HKTVmall合作，藉著消費券之勢，進一步加速本地電子商貿和流動支付發展，相輔相成。HKTVmall支持了不少中小型商戶，是次合作能夠為AlipayHK用戶提供多樣、方便的購物選擇之餘，同時能協助中小企渡過難關，有助更好服務我們的用戶和刺激消費。
HKTVmall行政總裁(香港)周慧晶表示，隨著AlipayHK的加入，將進一步加強HKTVmall客戶多元化的選擇和體驗。去年，共有超過110萬名客戶於HKTVmall購物，是次合作有助雙方吸納新的客戶群並提升客戶轉化率，是雙贏之舉。
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