支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，很高興能夠與HKTVmall合作，藉著消費券之勢，進一步加速本地電子商貿和流動支付發展，相輔相成。HKTVmall支持了不少中小型商戶，是次合作能夠為AlipayHK用戶提供多樣、方便的購物選擇之餘，同時能協助中小企渡過難關，有助更好服務我們的用戶和刺激消費。

HKTVmall行政總裁(香港)周慧晶表示，隨著AlipayHK的加入，將進一步加強HKTVmall客戶多元化的選擇和體驗。去年，共有超過110萬名客戶於HKTVmall購物，是次合作有助雙方吸納新的客戶群並提升客戶轉化率，是雙贏之舉。

其他報道

傳倫敦對沖基金因炒燶GME倒閉

投資基金公會：95%大灣區投資者對南向通有興趣

彭博社：奈雪的茶擬以上限定價

恒指半日止跌回升0.76點 中石油創52周高 北水淨流入6億元

中國旺旺全年多賺14% 末期息1.46美仙

滬指以近半日高位收市 創板指獨憔悴

港元拆息個別發展 1個月HIBOR由升轉跌

美國商務部將撤銷禁與TikTok、WeChat交易清單

多家恒大債權銀行據報壓減貸款規模 恒大稱消息不實

Tesla料於一個月後舉辦人工智能日招聘活動

內地股市全線高開 滬指漲10點

恒指高開86點 東方、周大福破頂

港股ADR升176點 美期、亞股向上

傳美國擬禁止進口新疆多晶硅

美股三大指數向上 道指創3個月最大升幅 升586點