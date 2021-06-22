投資基金公會：95%大灣區投資者對南向通有興趣
文章日期：2021年6月22日 14:34
跨境理財通將近開通，投資基金公會上月向逾千名大灣區居民問卷調查，有95%的受訪者表示有興趣通過南向理財通，購買香港的基金產品。他們的每年預期回報平均為13%，不過現階段理財通只限售賣中至低風險產品，有60%受訪者表示，若理財通只提供中低風險級別基金，他們仍會參與理財通，但會有輕微影響。
基金公會主席兼投資基金委員會主席鄒建雄表示，13%回報表現約為中高風險的股票基金表現。不過，內地投資者希望通過南向產品，達致多元投資組合和分散投資風險，南向基金產品可向他們提供選擇，若有更多南向產品資料向內地投資者提供，他們所需要的預期回報也或會有改變。而且調查顯示有33%希望有每年8%至10%的回報，現時有中風險的股債平衡基金，市場仍然龐大。鄒建雄期望，在跨境理財通推出後，基金選擇可以放寬至所有風險級別的基金，將有助投資組合多元化。
有41%內地投資者表示，最感興趣投資以人民幣計價的基金。至於現時香港人民幣基金是否足夠，鄒建雄指目前不少香港基金有推出投資有人民幣對沖類別的基金，在南向通推出應該不難。至於香港基金註冊要求，鄒建雄表示若有需要，可將受歡近而在外地註冊的基金，複製在港註冊，或與分銷商合作設計基金專作南向理財通用途。基金公會行政總裁黃王慈明指，目前本港註冊、中至低風險，又並非ETF架構等基金，目前有200隻至300隻，料可在南向通推出時可跨境銷售。
記者：歐陽偉昉
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